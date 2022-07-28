Дожить бы до старости: актер Сергей Бурунов о проблемах со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Frolov

Звезда не теряет оптимизма, желает работать и воплотить в жизнь свою главную мечту.

Актера Сергея Бурунова часто можно увидеть в рекламе павильонов «Здоровая Москва». Артист и сам решил пройти медосмотр. По его словам, он имеет проблемы с давлением, шейно-грудным отделом и плохо спит.

«Два дня работал, спал плохо», — приводит его слова KP.RU.

Полицейский с Рублевки отметил, что не имеет хронических заболеваний, но когда-то ему пришлось обратиться за помощью к хирургам. Медики удалили доброкачественное образование. Бурунов считает себя всеядным и открещивается от звания ЗОЖника.

«Ни в коем случае. Я все ем. Стараюсь делить тарелку на углеводы, белки и жиры», — отвечает звезда журналистам.

Сергей Александрович признается, что старается не налегать на жареную, копченую, соленую и жирную пищу. Он уверен, необходимо делать выбор между здоровьем и копченой колбасой. Собеседник подчеркивает, что старается чаще дышать свежим воздухом, высыпаться, а иногда даже занимается плаванием.

«Так скажу, если раньше в аптеку за презервативами ходил, а в магазин за сигаретами — все, и как-то посмеивался, что у кого-то что-то болит. А теперь у самого начинается: тут кольнуло, там болит, что-то устал», — поясняет Бурунов.

Согласно рекомендациям врачей, актеру надо следить за режимом питания и питья. Текущие планы артиста нацелены на поддержание здоровья, путешествия и работу в интересном проекте. Его главная мечта — путешествие на мотоцикле по Черному морю.

«Дожить бы. Человек предполагает, а Бог располагает», — резюмировал шоумен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Сергей Бурунов ни разу не был женат.