Санкции в помощь: от каких продуктов легко отказаться ради фигуры мечты

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Чтобы получить идеальную фигуру, нужно не только правильно питаться, но и заниматься спортом.

Участник проекта «Дом-2» Саймон Марданшин рассказал 5-tv.ru, какие продукты нельзя употреблять, если хочешь иметь хорошую фигуру.

«Обрадую вас. В условиях современных санкций вам будет легче справиться с этой задачей. Естественно мы должны исключить фастфуд из своего рациона. Поверьте, на нормальную еду переключиться вполне возможно, дело привычки», — рассказал он.

Саймон добавил, что также нужно исключить сладкие газировки. Он рекомендует больше пить обычной воды, потому что это ускорит обменные процессы в организме.

Участник проекта «Дом-2» Саймон Марданшин. Фото: Instagram * / saimon_mardanshin

Кроме того, знаменитость призывает отказаться от шоколада, хотя горький шоколад можно съесть утром вместе с кашей.

Также не стоит употреблять мучное. Однако в рацион можно добавить цельнозерновой хлеб.

«Ну и конечно сам сахар. А то я знаю эти истории, где сидишь на диете, но вечером любишь пить чай. Чай с четырьмя кубиками сахара. Для замены вкуса прекрасно подойдет стевия», — рассказал он.

Саймон заверил, что если исключить из питания все эти продукты, то результат будет виден уже через месяц. Но для достижения более быстрого и лучшего результата нужно добавить спорт.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач-гинеколог Вера Коренная рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить фигуру и не поправиться после 40 лет.

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