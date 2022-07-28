Захарова: ресурс образа Зеленского полностью исчерпан Западом

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Office

В западных СМИ все большую популярность приобретает первая леди Украины Елена Зеленская.

Запад сформировал собственный образ Зеленского. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ресурс такого образа исчерпан. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадежно протух, следовательно, без приправы его больше не растягивается. Теперь в политическом меню блюдо называется «Зеленский под Еленой», — отметила дипломат.

Кроме того, она подчеркнула, что имидж украинского лидера уже не поменять.

«Имидж не изменить: военизированный образ ни на какой другой не поменять без несбыточной победы. Новый формат общения придумать тоже не удалось», — пояснила Захарова.

По ее словам, западные СМИ занимаются раскруткой супруги президента Украины, поскольку сам он уже всем надоел. В частности, речь идет о визите первой леди Незалежной в США, ее фотосессиях в бункере и попадании на обложки журналов. Более того, Зеленский дает новостную повестку на фоне избранницы.

Захарова не раз говорила о том, что фигура Владимира Зеленского достаточно противоречива. Все его заявления необходимо тщательно проверять. Она высказывала мнение, что тексты для политика пишут третьи лица. Одним из примеров можно считать слова Владимира Александровича о готовности к мирным переговорам с Россией. После них он утверждал, что победа может быть достигнута только на поле боя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американцы сравнили Зеленского с Гитлером после гламурной фотосессии с женой.