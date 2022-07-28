Максимум, год-полтора: что показали результаты вскрытия Юры Шатунова

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Бывший продюсер Андрей Разин активно убеждает общественность, что у певца было больное сердце и его команда просто «заюзала». Так ли это?

Директор Юры Шатунова рассказал о результатах проведенного вскрытия артиста. По словам Аркадия Кудряшова, давних проблем с сердцем у звезды «Ласкового мая» не было.

«При вскрытии врачи сказали, что бляшка свежая — максимум, год-полтора. Врожденного ничего не было. А в армию он не пошел, потому что у него была язва. Разин сочиняет, что у Юры было сердце больное», — поделился Кудряшов с изданием «PROзвезд».

Он добавил, что Юра проходил обследование у врачей с самого детства и даже лежал в больнице в 1992 году. Но причиной госпитализации стали не проблемы сердцем, а желудком.

«На Новый год ему стало плохо с желудком. Открылась рвота. Я перепугался. Мы были в Сочи. Я хватаю его и везу в Москву. Здесь нас устроили в ЦКБ. Стали обследовать — врач сказал, что у Юры язва с пятикопеечную монету. Он лежал три месяца в больнице. Чуть с ума там, бедный, не сошел! Врачи сказали: вовремя успели. Еще бы чуть-чуть и все!» — пояснил директор.

Что касается Разина, то тот, считает Кудряшов, всегда завидовал Юре и все время пытался чем-то шантажировать.

«Мы его терпели, не скандалили. А потом он заявил: „Я вам категорически запрещаю петь песни (‚Ласкового мая‘ — прим. ред.). Вы теперь мне должны деньги за них платить!“. И за два дня мы узнаем, что он втихаря суд хотел провести… Тут уже мы нашли адвоката. Все судебные разборки Разин устроил. Он говорит, что любит Юру! Да он его ненавидит! Терпеть не может!» — не сомневается Аркадий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думал по поводу здоровья Юры Шатунова продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. По его словам, из-за проблем с сердцем Юру не взяли в армию. Шоумен якобы переживал за подопечного артиста и советовал ему бросить курить, но тот наотрез отказывался.