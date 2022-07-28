Кризис на Украине привел к расколу Восточной и Западной Германии

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Особое внимание в обсуждениях уделяется поставкам ФРГ тяжелого вооружения Киеву.

Текущие события на Украине привели к расколу немцев западной части Германии и восточной. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel. Уточняется, что подобного разрыва не наблюдалось по другим вопросам.

В частности, на востоке Германии 34% респондентов уверены, что власти делают слишком много для киевской стороны, в то время как на западе с таким мнением выступили 18%. Особо отмечена тема поставок вооружений на Незалежную. Их одобряет от 54% до 61% западного населения. На востоке с такими действиями солидарны только 32%.

Специалисты резюмировали, что разница во мнениях по чрезмерной поддержке Киева Германией составляет в среднем 16 процентных пунктов. Разница в том, что население думает о поставках вооружений, равна в среднем 26%.

До этого стало известно о планах Берлина по продаже ста немецких гаубиц Украине Их стоимость составит 1,7 миллиарда евро. В свою очередь, Россия выказала протест иностранным государствам, отметив, что поставки оружия только усугубляют положение дел. В МИД также подчеркнули, что подобные грузы — законная цель для ВС РФ.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Бойцами РФ и ЛДНР освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бойцы ДНР начали осыпать окопы ВСУ ультимативными агитлистовками с дронов.