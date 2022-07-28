Летняя академия Петербургского дома музыки открылась в Крыму

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Десятки самых талантливых ребят со всей России собрались в Ялте, чтобы принять участие в самом настоящем музыкальном кэмпе. В наставниках у них — самые именитые.

В Крыму стартовала традиционная Летняя академия дома музыки. Десятки самых талантливых ребят со всей страны прямо сейчас проходят самый настоящий музыкальный кэмп: там для них и бесконечные мастер-классы, и занятия с концертмейстерами, и, конечно, выступления перед публикой.

Корреспондент «Известий» Максим Прихода узнал, не мешает ли юным музыкантам концентрироваться на искусстве шум Черного моря и яркое солнце.

Звонкое стаккато контрастирует с окружающей идиллией. Закатное солнце отражается в меди тромбона. Он здесь звучит под аккомпанемент прибоя и щебет южных птиц.

«Восторг. Когда смотришь на такую красоту, так и хочется сыграть произведение более воодушевленно», — говорит студент Летней академии Санкт-Петербургского дома музыки Владислав Щербаков.

Традиционная Летняя академия дома музыки в Ялте — это интенсив для нескольких десятков лучших молодых солистов. Они оттачивают мастерство под руководством самых строгих и именитых мэтров в одном из красивейших уголков страны.

«Все эти чудесные виды, море, солнце и крымская природа — источник бесконечного вдохновения. Вот только, чтобы успеть всем этим напитаться, — нужно выкроить время межу мастер-классами, занятиями с концертмейстерами и самостоятельной практикой. Расписание — очень плотное», — рассказал Максим Прихода.

Здесь в одном кабинете — виртуозный дуэт скрипачей, а в соседнем — Мирослав Култышев требует от ученика добавить чувств.

«Лучше максимально равномерно расположиться в этой гармонии», — наставляет он.

Здесь даже туба звучит лирично. И конечно, каждое слово ловят на мастер-классах Сергея Ролдугина.

«Солнце мое! Послушай, Никит, ты пытаешься руками сделать то, что я прошу. А ты не руками, ты слухом сделай. Тут же руки и исполнят это», — сказал на мастер-классе народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин.

У музыкантов есть уникальная возможность — обратиться за советом к маэстро. Виолончелист Василий Степанов, хотя и сам уже преподает в академии имени Гнесиных, все равно из года в год приезжает сюда.

«Как-то на крещендо. Есть такой термин музыкальный замечательный — крещендо. Когда идет усиление звука — и здесь так же. Это просто кладезь знаний», — отмечает виолончелист, студент Летней академии Санкт-Петербургского дома музыки Василий Степанов.

Музыканты разбирают с педагогами произведения, которые собираются представить на конкурсах или исполнить на концертах.

«Концертная практика является лучшим педагогом для молодого музыканта. Потому что то, что он нарабатывает в классе, оно проверяется на сцене. И вот такую возможность мы даем здесь», — говорит Ролдугин.

И концерт участников летней академии в этом году впервые пройдет на одной самых необычных и изысканных площадках Крыма — в Воронцовском дворце!

Эти интерьеры середины XIX века еще самого князя Воронцова видели. На стенах — как во флорентийских галереях — редчайшие полотна как известных зарубежных мастеров, так и наших: Куинджи, Левитана, Айвазовского. Часовая башня — старше Биг Бена, а внутренний двор под 200-летним платаном, днем заполненный туристами, по вечерам превращается в концертную площадку: скошенные стены дают шикарную акустику.

Но первые концерты — дают прямо здесь. В Нижней Ореанде. На сцене вместе с учениками — сам маэстро. В его исполнении — элегия Рахманинова.

«Это такая техника потрясающая это невозможно объяснить. Потрясающе, это подвижничество Сергея Павловича. Я преклоняюсь перед ним», — сказал народный артист, поэт Илья Резник.

Мастера говорят: музыкант играет сердцем. И Нижняя Ореанда, пожалуй, лучшее место для того, чтобы наполнить его прекрасными образами, а затем превратить в музыку.