Медики назвали семь причин, почему людей тянет на соленое

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Человек не сможет прожить без соли, однако ее избыток в рационе свидетельствует о серьезных заболеваниях.

Соль является необходимым элементом для нормальной жизнедеятельности организма. Она принимает участие в сокращении мышц и поддержании водного баланса. Но чрезмерное ее употребление может нанести вред здоровью. О том, почему может появиться внезапная тяга к соленой пище, сообщает Al Araby Al Jadeed.

Семь причин

• Обезвоживание. Если организму не хватает жидкости, то наступает дисбаланс и он начинает требовать соли. Также к признакам обезвоживания можно отнести: головокружение, сильное чувство жажды, головную боль, перемены в настроении, раздражительность, мышечные спазмы или судороги, учащенное сердцебиение и уменьшение количества выделяемой мочи.

• Дисбаланс минеральных веществ в организме. В этом состоянии человека тоже может потянуть на соленое. Симптомы дисбаланса: головная боль, тошнота, усталость, повышенная утомляемость, спутанность сознания, перемены в настроении и даже обмороки.

• Болезнь Аддисона– редкое эндокринное заболевание, в результате которого надпочечники теряют способность производить достаточное количество гормонов. Люди с этим заболеванием испытывают тягу к соленой пище.

• Синдром Барттера– заболевание почек, которое относится к врожденным дефектам. Люди с этим заболеванием не могут реабсорбировать натрий, так как он полностью выводится с мочой. Симптомы появляются довольно рано. К ним относятся: низкая масса тела, гипотония, мышечная слабость или спазмы, увеличенное образование мочи, запоры и камни в почках.

• Стресс. Это состояние связано с выбросом большого количества гормона кортизола. При получении соленой пищи организму становится проще справиться негативными эмоциями. У людей с высоким уровнем натрия замечен более низкий показатель кортизола во время переживаний.

• Токсикоз и диарея. Многие женщины в такой период страдают обезвоживанием организма. И в качестве компенсации они начинают кушать соленую пищу.

• Предменструальный синдром (ПМС). Даже через несколько дней после начала менструации у женщин могут появиться такие симптомы, как перепады настроения, бессонница, вздутие живота и тяга к соленой или сладкой пище.

Справиться с сокращением соли в рационе помогут полуфабрикаты, хлеб, соусы, крупы и консервированные овощи, которые содержат большое количество натрия. Также количество соли в блюдах можно уменьшить с помощью следующих ингредиентов: черный перец, чеснок (жареный или свежий), уксус и цитрусовые.

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