Reuters: Египет расторг контракт на покупку 240 тысяч тонн украинской пшеницы

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Из-за введенных антироссийских санкций пострадали логистические цепочки по ввозу зерна.

Власти Египта расторгли контракты на поставку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, которые были закуплены еще в декабре 2021 года. Об этом пишет издание Reuters.

«Главное управление Египта по поставкам сырьевых товаров освободило торговые компании Nibulon и Inerco от контрактных обязательств по поставке четырех партий пшеницы, несмотря на отсутствие в договоре пункта о форс-мажоре», — передает агентство.

По его данным, четыре партии пшеницы в прошлом году были закуплены по цене от 346 до 360 долларов за тонну, включая стоимость доставки. А в апреле 2022 года Египет заплатил за тонну около 494,3 доллара. В текущее время пятый груз «застрял» в украинском порту Черноморск, но ожидается, что он будет отправлен после разрешения руководства порта.

К слову, Египет один из крупнейших импортеров пшеницы в мире. Ежегодно он закупает около 11-13 миллионов тонн. Основными экспортерами являются Россия и Украина, но из-за введенных антироссийских санкций нарушились цепочки поставок зерна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подлинными владельцами «украинского» зерна оказались отнюдь не украинцы.