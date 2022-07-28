Лайма Вайкуле обратилась к поклонникам с платком на голове на фоне слухов о раке

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Онкологическое заболевание у певицы диагностировали еще в 1991 году. Тогда она смогла победить недуг, пройдя длительный курс лечения.

Лайма Вайкуле опубликовала в соцсетях фото с приглашением на свое шоу, на котором ее голова покрыта платком. Снимок появился в сети на фоне слухов о рецедиве у нее рака.

«Встречаемся в Паланге 31 июля», — написала звезда в посте.

На фотографии Вайкуле стоит в шляпе, под которой надет платок, закрывающий волосы. По снимку нельзя определить, есть они или уже нет из-за возможной химиотерапии.

Вайкуле позвала поклонников на концерт после слухов о рецидиве рака. Фото: Instagram* / laima_vaikule_official

Официальный представитель актрисы Кристина Обосян заявляла, что слухи о рецидиве рака — ложь.

«Обман. С Лаймой все прекрасно», — отметила она.

До этого от неких инсайдеров появилась информация о плачевном состоянии здоровья Лаймы Вайкуле. В частности, говорилось, что она не в состоянии даже встать. Ухаживать за ней в Юрмалу якобы приехали подруга Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным.

Онкологическое заболевание у Лаймы Вайкуле диагностировали в 1991 году в США. Тогда она прошла специальный курс лечения, в результате чего смогла победить страшное заболевание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Галкин отвез Пугачеву к борющейся с рецидивом рака Вайкуле.

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