Reuters: бывшие демократы и республиканцы создают в США третью партию

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Новая политическая сила призвана вдохнуть жизнь в экономику страны и дать американцам больше уверенности в правительстве, отметили ее создатели.

Бывшие представителя Республиканской и Демократической партий США создадут еще одну партию, которая станет третьей политической силой в стране. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Десятки бывших чиновников от Республиканской и Демократической партий объявили в среду о создании новой национальной политической третьей партии, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые, по их словам, встревожены тем, что они считают дисфункциональной двухпартийной системой Америки», — говорится в сообщении.

Новую партию Forward (в переводе с английского языка «Вперед» — Прим. ред.) сформируют при помощи слияния трех политических сил: движения «Renew America Movement», партии «Forward Party», основанной бывшим кандидатом в президенты США от демократов Эндрю Янгом, и организации Serve America Movement.

Ее представителями станут Янг и экс-губернатор штата Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман. Они надеются вдохнуть новую жизнь в экономику США и укрепить доверие к правительству со стороны граждан.

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