Исключительный случай: мосты в Петербурге разведут днем

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

Автолюбителей и пешеходов также предупредили о других ограничениях на передвижение в Северной столице.

Мосты в Санкт-Петербурге сегодня будут разводить не только ночью, но и днем. Исключительный случай произойдет из-за генеральной репетиции парада ко Дню Военно-морского флота. Корабли снова выйдут в акваторию Невы.

Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты разведут с 11 утра до 12:15 дня. А вот для транспорта и пешеходов они будут недоступны уже с 09:00 и до 14 часов дня.

Помимо этого, будут перекрыты Адмиралтейские набережная, проспект и проезд, Дворцовая набережная, часть Невского проспекта.

Разводка мостов в ночь с четверга на пятницу (с 28 на 29 июля) пройдет по обычному графику.