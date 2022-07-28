Протестующие голландские фермеры начали поджигать сено и бросаться навозом
Фото, видео: www.globallookpress.com / Lars Klemmer; 5-tv.ru
Аграрии негодуют из-за намерения властей Нидерландов бороться с главным «загрязнителем» природы. Такой титул они присвоили сельскохозяйственной отрасли.
Голландские фермеры снова выступают против властей. В Нидерландах продолжаются акции протеста, связанные с политикой правительства в отношении выбросов азота.
Государство считает сельскохозяйственную отрасль главным «загрязнителем» природы и требует сократить количество удобрений в коровниках. А то и вовсе закрыть большую часть фермерского хозяйства.
Аграрии возмущены такими мерами. В знак протеста демонстранты блокируют движения на автотрассах — сжигают там стога сена и даже разбрасывают навоз.
Акции протеста в Нидерландах идут уже второй месяц. Несмотря на угрозу продовольственного кризиса, правительство страны не собирается уступать протестующим.