МИД РФ предупредил Финляндию об ответе в случае отказа от выдачи виз россиянам

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Звучащие в североевропейской стране призывы в российском внешнеполитическом ведомстве назвали дискриминационными.

Призывы не пускать россиян в Финляндию — мера дискриминационная. И неизбежно повлечет ответную реакцию! Так в российском МИД отреагировали на инициативу финских депутатов не выдавать российским гражданам визы.

Идея прозвучала на этой неделе. До этого Евросоюз заморозил часть соглашения об упрощении визового режима с Россией. Но даже после ухудшения отношений с Западом россияне все еще могут получить визу в большинство европейских стран.

Правда, добраться до Европы сейчас нелегко. Самые дешевые билеты подорожали в несколько раз. Лететь придется с одной, а то и с двумя пересадками. Дорога в одну сторону может занять больше суток.