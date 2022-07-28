Счетная палата предложила отказаться от валют недружественных стран в ФНБ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Доллар из активов Фонда национального благосостояния. Однако там остаются евро, фунты и йены.

В России задумались над изменением финансовой политики! Счетная палата предлагает исключить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) валюты стран, которые ввели санкции против России.

Доллар уже вывели. А вот евро, фунты и йены формально все еще входят в портфель фонда. Но они заблокированы.

ФНБ сформировали 14 лет назад. Туда направляют все сверхнефтегазовые доходы. Когда цены на сырье падают, недополученную прибыль компенсируют именно за счет Фонда.