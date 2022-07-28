Волочкова дерзко ответила осуждающим ее за частую смену мужчин: «Могу себе позволить»

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Балерина старается быть открытой перед своей аудиторией, поэтому всегда рассказывает и показывает, кто ее сейчас окружает вниманием и заботой. Но такое поведение знаменитости устраивает не всех.

Анастасия Волочкова, как и Ольга Бузова, открыта перед своей аудиторией. Она, не стесняясь, делится печалями, переживаниями и радостями. Если рядом с ней мужчина, который окружает балерину заботой, она непременно покажет спутника. За что постоянно сталкивается с критикой.

Эпатажную знаменитость часто обвиняют в чрезмерной любвеобильности - якобы слишком уж часто меняет партнеров. Волочкова старается не реагировать, но на днях решила высказать все, что думает о негодующих из-за ее личной жизни. По ее мнению, возмущаются именно те женщины, которым не хватает мужского внимания.

«У баб недотрах, потому и пишут мне, что меняю мужиков как перчатки. А я могу себе позволить! У вас хоть что-либо есть? Я свободная женщина, когда появится мужчина, за которого выйду замуж — это другая история, а сейчас люди дают мне энергию и секс», — сказала балерина в интервью Отару Кушанашвили.

Она также опровергла слухи о том, что старается окружать себя разными мужчинами лишь бы не ощущать себя одинокой и брошенной.

«Дорогие женщины, желаю вам того же — чтобы вам дарили охапки роз, чтобы снимали частные острова, как мне, чтоб дарили бриллианты», — съязвила Волочкова.

Несмотря на раскрепощенность, Волочкова желает серьезных отношений и готова к ним. Она представляет рядом с собой мужчину в несколько раз морально сильнее ее.

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