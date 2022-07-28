Звезды «Дома-2» Илья Яббаров и Анастасия Голд объявили о разводе

Фото: Instagram* / nastena_gold_official_

Знаменитая пара узаконила отношения два года назад. Как и до заключения брака, они часто ссорились и ругались. О чем сообщали в соцсетях.

Экс-участники популярного реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров и Анастасия Голд приняли решение развестись. Расставание пары прошло мирно. О причинах скорого развода информации пока нет.

«Мы расходимся. Надеюсь, достойно. Как взрослые люди. Ничего нет в этом плохого: люди сходятся, живут, женятся и, поверьте, бывает, расстаются. Просто мы разные люди, и каждый из нас хочет другой жизни. Я могу сказать в адрес Насти только хорошее. Надеюсь, что когда-нибудь мы будем счастливы!» — цитирует признание Яббарова StarHit.

В официальном браке звезды "Дома-2" были два года. За это время, как впрочем и до регистрации союза, Яббаров и Голд не раз ругались и делились подробностями ссор в соцсетях. То Голд ревновала мужа к бывшей возлюбленной, то признавалась — он поднимает на нее руку, кидает в нее разные предметы и оскорбляет.

К слову, ссоры происходили у Яббарова и в отношениях с бывшей девушкой Аленой Рапунцель. Знаменитость родила от него сына Богдана, но отношения это не спасло. После расставания пара публично скандалила из-за алиментов. Рапунцель жаловалась — экс-возлюбленный не помогает ей финансово.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель может лишиться родительских прав.

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