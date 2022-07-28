Никакого алкоголя! Китайский совет дня на четверг, 28 июля

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Сегодня захочется вывалить на всех свои эмоции, однако это не самое мудрое решение.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 28 июля?

Четверг обещает быть днем больших эмоций. Но это необязательно плохо! Скрывать свои эмоции также пагубно, как и выливать их без разбору на окружающих. Правда, в четверг что-либо удержать в себе будет сложновато — все дело в активном взаимодействии энергий Огня и Воды в карте дня.

Совет дня звучит так — если вас в четверг будет распирать от чувств и эмоций, обязательно найдите им выход. Помогает любое движение: активный спорт, танцы, караоке, пешеходные экскурсии. А вот расслабиться при помощи алкоголя не получится. Энергии четверга будут провоцировать конфликты.

Предостережение дня — не назначайте на четверг операции и не посещайте врачей. Лечение может пойти совсем не по плану.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.