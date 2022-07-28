ВСУ при обстреле Донецка применили запрещенные мины «Лепесток»

Фото: Пресс-служба Народной Милиции ЛНР

В 2005-м Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, запрещающую применение, накопление и производство противопехотных мин. Однако теперь нарушила международные обязательства.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«Сотрудники скорой помощи при выезде на адрес обнаружили множество мин ПМФ-1, которые были сброшены при обстреле города средствами РСЗО ВФУ (вооруженные формирования Украины — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Мины были разброшены про Куйбышевскому и Киевскому районам.

ПМФ-1 «Лепесток» разбрасывается на площади при помощи реактивных снарядов, как и кассетные боеприпасы. Она имеет защитный цвет, и ее сложно отличить от растительности. Коварство заключается еще и в том, что люди могут не увидеть опасности в мине. Если человек наступит на нее, высок риск повредить ноги.

К слову, в 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию. Она запрещает применять, накапливать и производить противопехотные мины. Поэтому применение «Лепестков» является нарушением международных обязательств.

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