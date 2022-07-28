Бизнес под угрозой: Блиновская поругалась с подругой и главным партнером

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Как теперь знаменитая гуру «Марафона желаний» будет продавать курсы с дипломами государственного образца, неизвестно.

Известный коуч Елена Блиновская разругалась с подругой и главным партнером проекта «Марафон желаний» Лилией Орленко, сообщает Daily Storm. И теперь над бизнесом нависла серьезная угроза.

Несколько лет назад Блиновская создала, по ее мнению, уникальный проект, который назвала «Марафоном желаний». За определенную сумму едва ли не каждый человек может научиться исполнять любые свои желания, обещает она. В сети такие заявления называют «инфоцыганством» и относятся к ним скептически.

Вместе с Блиновской в команде проекта находилась и Лилия Орленко. Ей принадлежит компания, которая помогала выдавать дипломы государственного образца прошедшим марафон. При этом она всегда оставалась в тени своей знаменитой подруги.

Лилия Орленко помогала Блиновской выдавать дипломы государственного образца. Фото: Instagram * / orlenkoliliya

Недавняя свадьба Блиновской спровоцировала слухи о ссоре подруг. Ведь на торжестве рядом с ней Орленко не было. Блондинка подтвердила: больше не поддерживает с коучем прежних отношений и вышла из проектов по причине того, что для нее эта история «больше не экологична».

При этом Орленко уверяет — она продолжает верить в женскую дружбу. Но остается лишь один вопрос — как теперь Блиновская будет выдавать своим выпускникам дипломы государственного образца? Ведь коуч помогает не только осуществлять желания, но и учит дружить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировала Елена Блиновская на интерес публики к ее возможной беременности.

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