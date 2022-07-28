Футбольные болельщики в Турции скандировали имя Владимира Путина на весь Стамбул Сегодня, 3:47 273 273 Фанаты «Фенербахче» скандировали имя Владимира Путина на матче против киевского «Динамо»

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Gerry Schmit; 5-tv.ru

Турецкие фанаты решили ответить напоминанием о российском президенте после того, как их команда пропустила гол от киевского «Динамо».