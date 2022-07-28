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Кружившее без капитана по бухте плавсредство представляло опасность не только для своих недавних пассажиров, но и для других катеров с отдыхающими.

Туристы в Крыму стали свидетелями необычной картины. На слишком крутой волне моторная надувная лодка потеряла свой экипаж и продолжала кружить по бухте, тараня соседние катера с отдыхающими.

Хуже всего то, что выпавшие люди все это время были в воде и могли попасть под работающий винт. Его лопасти проходили рядом с ними все ближе.