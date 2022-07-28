Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Владимир Путин ранее удивлялся, почему вокруг экспорта продовольствия из Незалежной, которого на мировом рынке всего 1,5%, поднялась такая шумиха. А все просто: оно принадлежит, кому нужно.

В Стамбуле заработал так называемый Координационный центр по безопасному вывозу украинского зерна. И первым, кто приветствовал его работу, был даже не сам Киев, а Вашингтон.

Недаром президент России еще недавно удивлялся, почему все так пекутся об украинском зерне, доля которого на мировом рынке продовольствия всего — 1,5%.

Мы провели свое расследование и выяснили, что украинское зерно с украинцами не имеет ничего общего. Настоящие его владельцы сидят за океаном. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин расскажет подробности.

Суда в порту под Одессой уже ждут отгрузки зерна — того самого, что пойдет в Европу. Как сообщают в Координационном центре Стамбула, экспорт возобновится в ближайшие дни. Морской коридор готов.

«Страна может экспортировать пять миллионов тонн зерна в месяц. Это примерно пять миллиардов долларов», — очень неуверенно сказал на английском Кирилл Шевченко, председатель Национального банка Украины.

Это Южный порт. Именно здесь находятся крупнейшие на Украине зернохранилища. Формально они принадлежат местной компании «Нептун». А по факту мажоритарный акционер «Нептуна», а значит и владелец украинских зернохранилищ, — американская корпорация Cargill.

Второй крупный игрок на рынке украинского зерна — DuPont. Американо-французская компания владеет заводом по производству семян под Полтавой и исследовательской станцией под Киевом.

Третий — Monsanto — находится в структуре трансатлантической Bayer, занимается производством и поставкой трансгенных семян и ядов.

«Это глобальный процесс, который затрагивает всемирный рынок. Сейчас они занимаются продовольствием, а затем людям придется буквально выживать. После того как они получат контроль над продовольствием, они займутся водой. Они пытаются сделать так, чтобы вообще все зависело от них», — объяснил Марк Харрис, управляющий директор инвестиционной компании.

То есть де-факто рынок украинского зерна поделен между американскими и трансатлантическими компаниями. И в этом контексте совсем по-другому выглядят и усилия Белого дома поскорее договориться о поставках, и решение Зеленского в ущерб собственной экономике снять с экспорта зерновых все пошлины.

«Украина отдала один из своих самых ценных ресурсов. Посмотрите на цены на зерно в магазинах: если ты можешь продавать зерно, то ты будешь делать на этом деньги! Но Украина отдала эту возможность иностранцам», — сообщил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Украина — рынок уникальный. Та же Monsanto так хорошо зарабатывать может только там. Семена ГМО, которые производит эта компания, запрещены к продаже уже в 16 европейских странах. Репутацию корпорации подрывают и бесконечные судебные тяжбы.

Используя лобби в правительстве США, она монополизировала 90% американского рынка кукурузы и сои. Через суды по надуманным предлогам Monsanto лишает местных фермеров их патентов. Отец Майкла Уайта один из тех, кто выиграл такой суд. Но несколько лет бесконечных тяжб свели его в могилу.

«Ты борешься с этими адвокатами, которые одеты в костюмы за тысячи долларов. Мой отец боролся за свою свободу», — рассказал фермер Майкл Уайт.

Очередной скандал, связанный с Monsanto, еще серьезнее. Суд Сан-Франциско доказал: гербицид Roundup — его компания использовала при обработке семян — провоцирует онкологию.

Кольцо, в которое американские и трансатлантические корпорации, взяли рынок целой страны, еще не сомкнулось. Пока Monsanto, Cargill и DuPont только арендуют украинские земли. Но по новому закону, что принял Зеленский, уже через два года смогут их выкупить и окончательно подмять под себя местное сельское хозяйство.