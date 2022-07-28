Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Юрист объяснил, почему полиция не всегда реагирует на сообщения об угрозах

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Юрист Воробьев объяснил отказ полиции реагировать на угрозы сложностью таких дел

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

После зверского убийства девушки в Новосибирске выяснилось, что ее мать жаловалась на обвиняемого в правоохранительные органы перед преступлением. Ее не слушали.

«Известия» решили выяснить, почему полицейские так часто не реагируют на обращения об угрозах убийством и впоследствии все заканчивается реальными трагедиями.

По словам юристов, которые занимаются такими делами, причина в излишней бюрократии.

«Сотрудникам полиции по большому счету никакого интереса заниматься таким делом нет. В статистику эти дела не попадают, и особого внимания им уделять смысла никакого нет. Привязать угрозу убийством к человеку — это достаточно сложно. Потому что нужна какая-то видеозапись либо неопровержимое доказательство того, что конкретно этот человек угрожал вам убийством», — объяснил Василий Воробьев.

Эта тема стала активно обсуждаться в России после зверского убийства несовершеннолетней девушки в Новосибирске. В преступлении обвиняют ее бывшего возлюбленного. Мама девушки жаловалась на него в полицию, сообщая, что он угрожал ее дочери. Женщину не послушали, в итоге изверг нанес не менее 14 ударов ножом ее дочери на глазах очевидцев.

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