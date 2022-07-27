Учителей из ДНР и ЛНР начали обучать российским стандартам работы с детьми

Фото, видео: Общероссийский народный фронт

В центре «Сириус» стартовал Практикум наставников для педагогов из республик Донбасса, организованный Общероссийским народным фронтом.

Форум для 150 учителей из Донецкой и Луганской народных республик стартовал в образовательном центре поддержки одаренных детей «Сириус» в Сочи.

Так называемый Практикум наставников, организованный при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ), проводится с целью интеграции систем образования республик Донбасса и России. В течение трех дней педагоги с освобожденных территорий ЛНР и ДНР будут знакомиться с российским эталоном работы по раскрытию талантов детей.

«Задача по интеграции наших образовательных систем — очень тонкая и тактичная. Я уверен, что вместе с российскими педагогами вы найдете все нужные практики, методики, обменяетесь лучшим опытом. В центре „Сириус“ собран очень большой потенциал по развитию талантливых детей и их навигации по образовательным траекториям, чтобы ребенок чувствовал, что о нем именно заботятся. Понятно, что школе важны результаты обучения, но и результаты воспитания не менее важны, ведь цель — формирование мировоззрения гармонично-развитой личности», — обратился к участникам форума руководитель управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

В свою очередь глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов ознакомил участников с программой практикума и сообщил, что работать с ними будут представители общества «Знание», Фонда президентских грантов, Всероссийского движения «Вдохновители», некоммерческих организаций «Россия — страна возможностей» и «Большая перемена».

«Мы построили программу так, чтобы учителя могли воспользоваться этими инструментами для себя и для детей, которых они учат. Также мы отберем несколько педагогов из ЛНР и ДНР, которые станут лекторами общества „Знание“. По окончании программы мы продолжим работу совместную со всеми, кто был на практикуме, а также будем отбирать учителей для следующих смен. Нам важно, чтобы учителя Донбасса и освобожденной Украины приезжали и знакомились с той Россией, которой мы гордимся», — заявил Кузнецов.

В программу первого дня форума организаторы включили встречу с народным артистом России и депутатом Госдумы Дмитрием Певцовым, о чем очень просили гости.

Второй день посвящен обучению и обмену опытом, а в третий участники разделятся на группы и вместе с лучшими педагогами России будут обсуждать реальное применение и пользу школьных знаний в обычной жизни детей и их родителей.

В последний день работы форума гости «Сириуса» познакомятся с инфраструктурой и проектами образовательного центра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в петербургском педагогическом университете имени Герцена стартовала первая смена для детей Донбасса.