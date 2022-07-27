Пришло время: Пушилин заявил о необходимости освободить Киев и Одессу

Глава ДНР Пушилин заявил о необходимости освободить Киев, Одессу и другие города Украины

Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov

В преддверии годовщины освобождения Бреста советскими солдатами глава ДНР возложил цветы к мемориалу «Брестская крепость».

Денис Пушилин заявил, что пришло время освобождать «русские города» на Украине. В частности, глава Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале отметил Киев, Харьков, Днепропетровск, Одессу и другие населенные пункты.

«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», — написал он в завершении своего поста, посвященного освобождению Бреста.

Вместе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым глава ДНР почтил память погибших солдат, возложив цветы к Вечному огню мемориала «Брестская крепость».

Он также провел параллели между событиями 1941 года и происходящим сейчас на территориях Украины и Донбасса.

«Нам, как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма. Донбасс стал форпостом русского народа — настоящей русской крепостью», — подчеркнул Пушилин.

ВС РФ совместно с бойцами ДНР и ЛНР продолжают спецоперацию на территории Украины. Ее главными целями по-прежнему остаются возвращение мира в Донбасс, демилитаризация и денацификация Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что более 100 ракет к системе HIMARS уничтожили ВКС России под Днепропетровском.