Прощай, химия: чем в России заменят европейские эмульгаторы и красители для шоколада

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Уход Европы с российского рынка открыл возможности для сотрудничества с РФ другим странам, полагает представитель турецкого ретейлера Осман Ари.

Европа решила нанести удар санкциями по сладкой жизни россиян. Под запрет поставок в РФ попали эмульгаторы — это такая густая смесь, похожая на подсолнечное масло, и красители для шоколада. Однако неожиданно санкции открыли новые перспективы для развития отечественной пищевой промышленности. О том, кто может заменить европейских поставщиков, выяснил корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

Для этого журналист пообщался с представителями кондитерского бизнеса, выяснив, насколько критичен уход западных компаний для российского рынка.

«Мы, к сожалению, не можем производить монокомпоненты, потому что это достаточно сложное высокотехнологичное производство, поэтому наша задача — это привезти сырье, — рассказал генеральный директор завода по производству ингредиентов Кирилл Флегонов.

Эмульгатор, который привозили из Европы, — это пищевая добавка, которая делает шоколад более текучим, пояснил Поляков. От этого он легче заполняет формы. С натуральным красителем все еще проще, мы сталкиваемся с ним каждый день — это свекла, морковь, шпинат и ягоды.

«Большинству ингредиентов есть аналоги юго-восточные. Если мы возьмем там Южную Корею, которая примером является во многих странах или там Китай, они почти не используют европейские какие-либо ингредиенты, они все производят у себя», — рассказала основательница шоколадной фабрики Ирина Эльдарханова.

При этом стоит отметить, что крупнейший мировой производитель сладостей Турция ни эмульгаторов, ни красителей самостоятельно не производит. Корреспондент «Известий» связался с турецкими поставщиками — как оказалось, они готовы без лишней бюрократии готовы наладить параллельный импорт — был бы спрос.

«Мы импортируем продукцию немецкой компании, но мы не докладываем, что и кому мы продаем в дальнейшем, мы просто покупаем товар и затем продаем его, например, в Россию, — отметил заместитель управляющего по внешней торговле компании-ретейлера пищевых добавок Осман Ари. — И если они узнают о такой схеме работы, вряд ли они будут против этого, потому что российский рынок — очень большой, и они потеряли его, потеряли продажи».

В Советском Союзе производили и эмульгаторы, и красители — без импортного сырья. И некоторые предприятия до сих пор живы, но их мощностей не хватает, чтобы закрыть сегодняшние потребности производителей.

По словам президента Союза производителей пищевых ингредиентов Татьяны Савенковой, для полноценного запуска таких заводов требуется дополнительное финансирование.

«Сейчас много говорят о подготовке инженерных кадров и это очень важно. Биотехнология — это наука, которая включает в себя глубокую переработку сельскохозяйственной продукции», — пояснила она.

Самое интересное в этой ситуации, что покупатели кондитерских изделий вообще не почувствуют наличие или отсутствие пищевых добавок. Даже наоборот, фраза «химия сплошная» может остаться в прошлом. Состав на обертке станет короче, а это — хороший рекламный ход на волне моды на здоровый образ жизни.