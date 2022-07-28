Все усилия тщетны: природные пожары охватили Калифорнию и Техас

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Сотни спасателей и авиация оказались бессильны против природы. Ее козырями стали сильные порывы ветра и аномальная жара.

Дожди бы сейчас не помешали южным штатам США. Аномальный зной и сильный ветер привели там к небывалым природным пожарам. В угли и пепел превратились тысячи гектаров уникальных лесов, в том числе в районе всемирно известного нацпарка Йосемити. Распространение огня пытаются остановить, но усилия спасателей, в том числе авиации, пока тщетны. С деталями — корреспондент Николай Мастеров.

Начальная школа в городе Марипоса превратилась в эвакуационный центр для местных жителей и их животных. Огонь вплотную подошел к городу и уже уничтожает жилые дома и фермерские постройки.

В центре сейчас чуть ли не половина города. Одинокие пенсионеры, маленькие дети — многие бежали от огня в чем было, сейчас у них не осталось даже личных вещей. Теперь им и возвращаться некуда, жители окраин пострадали больше всех, их дома расположены прямо у подножия горы.

«Мы не знаем, что происходит и что будет дальше. Мы все время проверяем свои телефоны, смотрим телевизор, чтобы понять хоть что-то. Огонь подошел к нашему городу очень близко, но мы успели спастись. Нам очень повезло, что у нас маленький город, мы все друг друга знаем, друг друга поддерживаем», — рассказала пострадавшая Шила.

Волонтеры и представители Красного Креста раздают воду и медикаменты. Тем, кто потерял родных, обещали оказать психологическую помощь.

«С домом все в порядке, но пока — вот здесь я живу, вот моя кровать… Дом моих родных сгорел, они сами не успели выбраться — было недостаточно времени для эвакуации», — отметил пострадавший Коннор.

В городе развернули и временный приют для животных. Кошек и собак вывозят со всего города. Дальше волонтеры будут искать их владельцев.

«В такое сложное время люди не знают, где они будут жить в ближайшие дни, поэтому они так заботятся о питомцах. Все получают информацию и мы стараемся держать их в курсе событий. Они чувствуют себя комфортно, зная, что об их животных есть кому позаботиться», — уточнила сотрудник приюта для эвакуированных животных Катрина.

Городок небольшой, он практически окружен древними хвойными лесами, сейчас дорога до центра выглядит как выжженное поле — фермерские хозяйства уничтожены. Огонь пришел из глубин леса, основные очаги возникли высоко в горах, это и усложняет работу спасателей, потому что добраться до пламени не так-то просто.

Сотни спасателей и авиация оказались бессильны против природы. Порывы ветра и аномальная жара привели к тому, что в районе национального парка Йосемити уже выгорели почти восемь тысяч гектаров. Это один из крупнейших лесных пожаров в штате. Местные власти уже эвакуировали больше 6 тысяч гражданских.

Несмотря на то, что огонь высоко в горах, все дороги, ведущие в национальные парки, перекрыты. Полицейские и пожарные разворачивают всех выезжающих, и такие посты установлены на всех направлениях.

Полыхает сейчас не только Калифорния, в штате Техас тоже горят леса. И судя по прогнозу, экстремальная жара в этих штатах продержится еще, как минимум, неделю.