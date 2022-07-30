Красиво и интересно: ТОП-12 мест для досуга с детьми в Москве
Фото: Личный архив Марии Перышкиной
С наступлением теплой погоды хочется максимально насладиться парками и интересными местами для отдыха, куда можно выбраться всей семьей.
Блогер Мария Перышкина поделилась с 5-tv.ru лучшими местами для досуга с детьми в Москве по ее версии. В список вошли 12 пунктов.
ГМИИ имени А. С. Пушкина
Эксперт советует посетить здесь выставку «Мумии Древнего Египта». Она очень нравится детям.
Дом культуры ГЭС-2
По словам Перышкиной, здесь детские программы придуманы для всех возрастов. Кроме того, учитываются потребности их родителей.
Центр детской безопасности
Блогер считает, что детям будет интересно на экскурсиях в учебном центре МЧС, школах юных пожарных и юного спецназовца. Также там есть семейный лагерь.
Парк «Красная пресня»
«В парке находится несколько зон с отличными детскими площадками. А также есть уютные кафе, куда можно после прогулки сходить с детьми», — рассказала эксперт.
Детский парк «Сказка»
Перышкина сообщила, что в парке есть детские аттракционы, несколько контактных зоопарков, дино-парк, а также закрытые и открытые кафе.
Музеон /Парк Культуры
Около ресторана «Островок» есть небольшой детский лабиринт и живой уголок с кроликами. Слева от главного входа располагается площадка «Салют» — целых девять островков активности.
Парк на Ходынском поле
«Это мой любимый парк. Он собрал в себе суперсовременные детские площадки, панорамные качели, шезлонги и полющий фонтан», — поделилась Перышкина.
Парк сад «Эрмитаж»
Блогер советует семьям сначала позавтракать в кафе, а потом погулять на большой детской площадке по соседству.
Парк ВДНХ
Перышкина призывает обязательно посетить «Москвариум». По ее словам, это отличная возможность посмотреть на подводный мир и его обитателей.
Также можно заглянуть на Городскую ферму. На ее территории проводят увлекательные квесты, экскурсии, а также мастер-классы для детей. Здесь живет более 100 различных животных, с которыми ребятишки могут познакомиться и даже покормить.
«Аптекарский огород» — старейший зоосад России
«Если хотите переместиться из зимы в жаркие тропики, то вам нужно именно в это место. В этой локации детям будет безумно интересно, так как там проводятся выставки насекомых огромных размеров, хищных растений, необычных цветов. А еще на территории вы можете понаблюдать за рыбками, черепашками и хамелеонами», — рассказала блогер.
Остров мечты
По мнению Перышкиной, это замечательное креативное пространство с огромным количеством аттракционов для детей старше семи лет.
Арт-пространство «Рукав»
«Интересное пространство с рестораном авторской кухни. Очень необычное место сосредоточения одаренных и близких по духу людей, занятых теоретическими и практическими вопросами современного искусства с офигенной горкой со второго этажа», — рассказала блогер.
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