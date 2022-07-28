Петербуржец проехал пять тысяч километров на самокате до Алтая: «Никому не советую»

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Денис Бритвин признался, что выбрал для путешествий по России необычный транспорт, поскольку хотел оказаться первым и проверить себя. По итогам трех месяцев езды жалуется на сильную боль в ногах.

Петербуржец проехал на самокате почти пять тысяч километров! Три месяца потребовалось любителю острых приключений, чтобы переместиться из Северной столицы на Алтай. За спиной — три поломанных средства передвижения и огромное количество эмоций. Ими герой поделился с корреспондентом «Известий» Ириной Галаган.

Любимое занятие — езда на самокате — завело его слишком далеко: в другой конец страны. Денис Бритвин из Петербурга в одиночку исколесил почти всю Россию — от Северной столицы до Алтая. Транспорт выбрал, кажется, самый неподходящий.

«Почему на самокате? Я просто посмотрел, вроде еще никто не катался. Решил попробовать: каково это, по российским дорогам на самокате. Никому не советую», — признался мужчина.

Из родного города Денис выехал в конце апреля. Хотел отправиться на Дальний Восток. Но в середине пути — еще в Перми — понял, что до конечной точки он не доберется даже к зиме. Маршрут в итоге пришлось сократить. К тому же, такой железный конь (в отличие от своего хозяина) испытание на прочность с треском провалил. Три самоката — один за другим — вышли из строя.

«Самокат отправлен домой. Сегодня день отдыха во Владимире. Средством передвижения выбрал самокат, который вчера был приобретен», — рассказывал Денис Бритвин.

Нашлись у этого вида транспорта и преимущества — хоть и незначительные в условиях загородной трассы. На нем удобно объезжать пробки. Сложнее всего, по словам Дениса, было ехать по оживленным магистралям. Приходилось едва ли не каждую минуту пропускать нескончаемые потоки фур.

«Я вижу, что машины двигаются мне навстречу. Обычно их меньше. Вот как только они проезжают, можно двигаться дальше», — делится опытом петербуржец.

Путешествие закончилось в Горно-Алтайске. Денис прибыл туда накануне. За три месяца он преодолел почти пять тысяч километров. Говорит: от усталости уже заплетается язык. А ноги болят — как после жестких тренировок в спортзале.

«Как будто я пил, не знаю, все эти 93 дня. Отходняк лютый. Сейчас заплетаюсь в словах. А так — нормально. Как огурчик. Ну почти… Недоспелый огурчик», — шутит путешественник.

Впереди у туриста еще дорога домой. Правда, уже более легкая и «на чем попало», как это называет сам Денис. Он имеет в виду автомобили и поезда. Повторить поездку на самокате — уже четвертом по счету — питерский экстремал теперь уже вряд ли решится.