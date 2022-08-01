Идиллия для двоих: самые красивые и романтичные водопады России

Путешественник Кадыров назвал лучшие места у водопадов для отдыха в России

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

Лучшее, что можно придумать для отдыха вдвоем: это сбежать от ежедневной рутины, оказаться в горах у красивого водопада, поймать романтический настрой и сделать фото на память.

Инструктор горных походов и опытный путешественник Виталий Кадыров специально для 5-tv. ru составил список горных водопадов, которые идеально подходят для влюбленных пар.

По его словам, лучшее, что можно придумать для отдыха вдвоем — это сбежать от ежедневной рутины, оказаться в горах у красивого водопада, поймать легкий романтический настрой, встретить рассвет в горах с любимым человеком, а также сделать фотографии на память.

Специально для романтических выходных Виталий советует потрясающие водопады, которые находятся на территории России.

Мидаграбинские водопады Северной Осетии

Мидаграбинские водопады в долине реки Джимара в Республике Северная Осетия. Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

Потрясающей красоты место находится в долине, которая образована скалистыми горами, с которых вниз устремляются водные потоки.

В воздухе кружатся множество мелких капель от рек и водопадов, в которых переливается радуга, когда в долину попадают лучи солнца. Водопады находятся в часе езды на автомобиле от Владикавказа.

Пшехский водопад

Пшехский или Фиштинский водопад разделяет знаменитые горы Фишт и Пшеха-Су. Фото: tourism.gov.ru

Это самый высокий водопад Адыгеи. Он уникален тем, что состоит из трех каскадов, которые разделяют горы Фишт и Пшеха-Су. Водопад петляет по скалам, чтобы затем снова соединиться в единый мощный поток.

Ближайший к нему крупный город — Майкоп.

Большой Имеретинский водопад

Имеретинский водопад на территории Кавказского государственного природного заповедника имени Х.Г.Шапошникова. Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

Он является самым мощным из всех Имеретинских водопадов Крачаево-Черкессии. Водопад находится на высоте 2010 метров в окружении цветущих альпийских лугов и рододендронов.

Добираться до него удобней всего от поселка Псемен в Карачево-Черкесской Республики.

Софийские водопады

Водопад Орленок на территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия. Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

Это каскад из девяти мощных водных потоков. В Кавказском заповеднике они считаются самыми красивыми.

Вода ледникового происхождения спадает с высоты от 50 до 90 метров, шумно ударяется о землю, создавая при этом туманные облака, на которых играют солнечные лучи.

Водопады находятся в 15 километрах от поселка Архыз.

Кинзелюкский водопад

Кинзелюкский водопад на востоке Курагинского района Красноярского края. Фото: tourism.gov.ru

Находится на востоке Красноярского края. Он считается вторым по высоте водопадом России. Его особенность также заключается в том, что он образует многочисленные каскады.

Долина водопада покрыта густой низкорослой растительностью, а выше находятся заснеженные склоны и ледники.

Добираться от него удобней на моторной лодке от лагеря «Летний Агул».

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