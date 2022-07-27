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Закон позволяет продавать жилье, купленное с учетом средств материнского капитала. Но покупатель должен быть максимально внимательным при такой сделке и не стесняться просить необходимые документы.

Материнский капитал родители могут потратить на образование детей, будущую пенсию мамы или улучшение жилищных условий. Чаще всего предпочтение отдается последнему варианту. В будущем квартиру можно продать. Однако для покупателя такая сделка может обернуться крупными неприятностями.

Как в беседе с Газета.ру рассказал юрист Петр Гусятников, после покупки квартиры при помощи материнского капитала каждому члену семьи необходимо выделить долю: всем детям и обоим родителям. Однако из-за незнания или забывчивости некоторые упускают этот момент. Те, кого обделили квадратными метрами, могут обратиться в суд и потребовать признать продажу квартиры недействительной. Тогда недвижимость вернется в собственность продавца, а покупатель на законных основаниях может требовать деньги, отданные за жилье.

«Когда ребенку исполнится 18 лет, он может обратиться в суд и потребовать признать сделку недействительной. Суд удовлетворит его просьбу. Это может случиться, например, через десять и более лет. Также следует помнить о том, что материнский капитал полагается не только родителям, но и усыновителям детей, поэтому не стоит расслабляться, если дети не родные», — объяснил специалист.

Чтобы не возникло неприятностей, при покупке квартиры юрист советует сначала узнать у продавца, вносился ли материнский капитал при приобретении имущества. Это легко выяснить, если продавец обратится Пенсионный фонд России за справкой, в которой будет указана сумма, на что потрачен материнский капитал.

«Если окажется, что материнский капитал участвовал в покупке жилья, то продавец сначала должен выделить доли остальным членам семьи, а потом его продавать», — заключил юрист.

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