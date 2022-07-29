Что посмотреть? ТОП российских фильмов и сериалов от актера Виталия Андреева

Фото: Кадр из к/ф "Легенда №17", реж. Николай Лебедев, 2012 г.

Артист поделился списком любимых отечественных картин, которые он советует посмотреть каждому зрителю.

Актер Виталий Андреев рассказал в беседе с 5-tv.ru о своих любимых фильмах и сериалах. Он даже составил ТОП-5.

«Легенда № 17»

«Я спортсмен и не могу не любить мотивационные, спортивные драмы. Тем более так круто снятые, как „Легенда № 17“. Эта картина оказала на меня очень сильное влияние, и долго мотивировала меня во всех моих начинаниях», — рассказал артист.

Он считает, что это также лучшая актерская работа Данилы Козловского — актера, который открыл путь Андрееву как в кино, так и в театр. По его словам, это был первый фильм, который он посмотрел с Данилой. С тех пор он стал любимым отечественным артистом Андреева, «на которого всегда хотелось равняться».

«Домашний арест»

«Что тут сказать… Качество сценария просто оставило меня в восторге! Очень крутые хитросплетения, суперкачество от наших отечественных артистов и крутая съемка», — поделился Андреев.

Он отметил, что советует этот сериал всем, потому что «творческий кайф вам обеспечен». Актер отметил, что сериал остросоциальный, политичный и актуальный.

«Трудные подростки»

«Во-первых, я там снимался в главной роли. Благодарен этому проекту за то, что обрел популярность», — поделился артист.

Андреев рассказал, что меньше всех верил в успех истории. В итоге сериал оказался «подростковой революцией» в мире российского кинематографа. Виталий посоветовал посмотреть «Трудных подростков» всем зрителям, вне зависимости от возраста.

«Дурак»

«Драма Юрия Быкова о коррупции и безразличии, цепляющая каждого человека не только низшего класса, но и среднего. Да, наверное, любого человека эта история не оставит неравнодушным», — полагает артист.

По его словам, фильм доказывает востребованность содержательных историй в российском обществе. Эта картина заставляет пересмотреть ценности и задуматься о том, что является по-настоящему важным.

«Духless»

«Как не потерять себя в погоне за деньгами и благополучием. Один из лучших, если не лучший фильм с Данилой Козловским, в котором поднимаются максимально близкие нашему обществу темы. Поколение „Американской мечты“, которое мечтает разорвать всех и вся ради места на финансовом Олимпе, обязано посмотреть этот фильм и попытаться осознать, к чему может привести такая погоня», — считает актер.

Он подчеркнул, что картина говорит о том, как важно не потерять себя.

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