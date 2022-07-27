Впервые за 20 лет: Сбербанк повысит стоимость уведомлений для своих клиентов

Сбербанк с 1 августа повысит стоимость уведомлений на десять рублей

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В компании связали такое решение с ростом бизнеса в два раза за последние пять лет и увеличением активности клиентов.

Сбербанк поднимет стоимость уведомлений об операциях на 10 рублей. Нововведение вступит в силу с начала августа, подтвердили ТАСС в пресс-службе учреждения.

«С 1 августа изменится стоимость услуги банка уведомления об операциях. В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц», — пояснили в Сбербанке.

Несмотря на изменения, пользователи кредитной «Сберкарты» по-прежнему будут получать эту услугу бесплатно.

Для банка это повышение стоимости уведомлений — первое за 20 лет. Как объяснили в учреждении, решение поднять цену было связано с ростом объемов бизнеса в два раза за последние пять лет.

«Увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество, и виды отправляемых сообщений», — рассказали в Сбере.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сбербанк введет комиссию за перевод на карты других банков.