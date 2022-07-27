Просто бомба: Долина шокировала поклонников фотосессией c Басковым

Фото, видео: Instagram* / mddjemal; Instagram* / larisa.dolina.official

Артистка была перед камерой сверхоткровенна, не побоявшись в свои 66 приоткрыть грудь, ноги и примерить облегающий костюм.

Лариса Долина в очередной раз удивила поклонников своей смелостью. На этот раз 66-летняя певица устроила вызывающую фотосессию вместе с коллегой по цеху Николаем Басковым. Перед объективом артистка появилась в разных амплуа — то она сексуальная тигрица, то красотка в мини, то своя в доску для молодежи в косухе, то загадочная дама в шляпе.

В общем Долина, как обычно, в последнее время, не побоялась быть сверхоткровенной, бросая вызов возрасту и стереотипам. Правда, процесс дался нелегко, призналась она на своей странице в Instagram* и поделилась видеофрагментами со съемок.

«Не знаю, что об этом думают мои коллеги, а по мне — лучше три сольных концерта отбомбить. Однако, осознавая нужность фотосессий, любых съемок, в принципе, я договариваюсь с собой и делаю это! Вот так проходил рабочий процесс…» — написала певица.

Артистка пояснила, что Николай Басков, составивший ей компанию, заглянул в фотостудию не только для совместных снимков. Но пока в подробности она посвящать поклонников не готова — секрет. О нем она расскажет чуть позже. А пока же предложила оценить свои образы, над которыми поработали дизайнер Джемал Махмудов и фотограф Любовь Шеметова.

Заинтригованные поклонники поспешили прокомментировать увиденное в соцсети. На сей раз они забросали артистку комплиментами, назвав ее «зачетной», «крутой» и «роскошной». А некоторые предложили знаменитости отправиться за престижной наградой.

«Вот это женщина! Что ни фото — хоть на Красную дорожку за премией отправляй»;

«Крутая и клевая! Вот это я понимаю преображение!!!»;

«На нашей планете есть всем известные семь чудес света. Но я знаю еще одно, о котором еще никто не догадывается. И это вы»;

«Просто бомба», — написали подписчики.

К слову, Лариса Долина стала активно делиться смелыми снимками в соцсетях после того, как ей удалось скинуть лишние килограммы. Певица не скрывает, что вес пошел вниз после того, как она перешла на интервальное голодание. Причем не ест она после обеда, позволяя себе только кофе и воду. Результат — на лицо. Однако не исключено, что лучшим образом на фигуре сказываются новые чувства знаменитости — недавно она намекнула, что влюблена. Об этом ранее рассказывал 5-tv.ru.

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