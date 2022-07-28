Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Политолог назвал неконструктивной политику западных стран

Алиса Старжевская 17

Политолог Бальбек сказал, что политика западных стран переменчива

Политолог назвал неконструктивной политику западных стран

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Подобная ситуация с Россией может оказать влияние на пересмотр своего доверия к странам Запада.

Российский политолог Руслан Бальбек прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз могут заморозить валютные резервы любой страны, если она им не понравится, как это случилось с Россией.

«Я не помню ни одного исторического периода, когда бы политика Запада была конструктивной. Захотели — ввели санкции, захотели — украли деньги», — заявил эксперт.

Он считает, что пример РФ может дать толчок о переосмыслении другими страны о «целесообразности слепого доверия Западу».

«Их политика переменчива: сегодня ты друг и партнер, а завтра — тиран и убийца, у которого можно отобрать все», — пояснил политолог в беседе с RT.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве положительно расценивают изменения в позиции ЕС по Калининграду.

Подобное решение о разблокировке транзита российских грузов через Литву является позитивным опытом, достигнутым путем переговоров.

К слову, 18 июня Литва прекратила транзит в Калининградскую область санкционных товаров, а именно: стройматериалы, удобрения, металл. Попавшие под блокировку товары составляют половину от всего объема перевозок.

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