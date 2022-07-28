Политолог назвал неконструктивной политику западных стран
Политолог Бальбек сказал, что политика западных стран переменчива
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Подобная ситуация с Россией может оказать влияние на пересмотр своего доверия к странам Запада.
Российский политолог Руслан Бальбек прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз могут заморозить валютные резервы любой страны, если она им не понравится, как это случилось с Россией.
«Я не помню ни одного исторического периода, когда бы политика Запада была конструктивной. Захотели — ввели санкции, захотели — украли деньги», — заявил эксперт.
Он считает, что пример РФ может дать толчок о переосмыслении другими страны о «целесообразности слепого доверия Западу».
«Их политика переменчива: сегодня ты друг и партнер, а завтра — тиран и убийца, у которого можно отобрать все», — пояснил политолог в беседе с RT.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве положительно расценивают изменения в позиции ЕС по Калининграду.
Подобное решение о разблокировке транзита российских грузов через Литву является позитивным опытом, достигнутым путем переговоров.
К слову, 18 июня Литва прекратила транзит в Калининградскую область санкционных товаров, а именно: стройматериалы, удобрения, металл. Попавшие под блокировку товары составляют половину от всего объема перевозок.