Политолог назвал неконструктивной политику западных стран

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Подобная ситуация с Россией может оказать влияние на пересмотр своего доверия к странам Запада.

Российский политолог Руслан Бальбек прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз могут заморозить валютные резервы любой страны, если она им не понравится, как это случилось с Россией.

«Я не помню ни одного исторического периода, когда бы политика Запада была конструктивной. Захотели — ввели санкции, захотели — украли деньги», — заявил эксперт.

Он считает, что пример РФ может дать толчок о переосмыслении другими страны о «целесообразности слепого доверия Западу».

«Их политика переменчива: сегодня ты друг и партнер, а завтра — тиран и убийца, у которого можно отобрать все», — пояснил политолог в беседе с RT.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве положительно расценивают изменения в позиции ЕС по Калининграду.

Подобное решение о разблокировке транзита российских грузов через Литву является позитивным опытом, достигнутым путем переговоров.

К слову, 18 июня Литва прекратила транзит в Калининградскую область санкционных товаров, а именно: стройматериалы, удобрения, металл. Попавшие под блокировку товары составляют половину от всего объема перевозок.