ЦРПТ сформировал запас комплектующих и расходников для маркировки

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Запас расположен на складе в Подмосковье. Его хватит не менее чем на полгода полного обеспечения отраслей, в которых маркировка уже введена или где ее планируется внедрять.

Центр развития перспективных технологий ознакомил представителей Правительства РФ, Госдумы, Совфеда, Минпромторга со своим запасом оборудования, комплектующих и расходников для маркировки товаров. Об этом рассказали в пресс-службе ЦРПТ.

«Центр развития перспективных технологий, оператор национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости „Честный знак“, продемонстрировал представителям органов власти и отраслевым бизнес-объединениям запас оборудования, комплектующих и расходных материалов для маркировки. Запас сформирован на складе в Подмосковье и предназначен для полного обеспечения отраслей, где маркировка уже введена или где ее планируется внедрять», — гласит официальное сообщение.

Уточняется, что запасы сейчас покрывают потребности представителей российского рынка как минимум на ближайшие полгода, но при этом постоянно пополняются. Сумма инвестиций составила порядка 1,8 миллиона долларов.

На складе сейчас накапливаются аппликаторы, камеры технического значения, картриджи, принтеры. Оборудование при необходимости будет оперативно отгружено и отправлено, если что-нибудь выйдет из строя на производственной площадке.

«Мы закупили 650 тысяч квадратных метров самоклеящегося материала. Этого хватит, чтобы произвести 1,6 миллиарда стикеров для маркировки, — подчеркнул председатель Совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин. — Так как оборудование уже закуплено, его стоимость зафиксирована, и отрасли застрахованы от валютных колебаний. Расходы точно не вырастут».

Комплектующие и техника доступны для всех участников рынка, пояснила глава департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева. По ее словам, это сокращает риски с нанесением кодов маркировки на упаковку тех товаров, для которых маркировка уже введена или планируется.

Уже рассматриваются варианты локализации производства нужного оборудования. Ряд российских предприятий готов стать частью таких проектов.

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