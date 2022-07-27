Одно лицо: в сети сравнили детей Стоцкой с Киркоровым

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Звезд связывали профессиональные отношения, а информация о близкой связи, не более чем домыслы фанатов.

Детей певицы Анастасии Стоцкой сравнили с Филиппом Киркоровым. Звезда порадовала аудиторию, опубликовав пост с отдыха в социальных сетях.

Анастасия Стоцкая с детьми на море. Фото: Instagram* / 100tskaya

«Отлично отдыхаем в Турции. Купаемся в Эгейском море, загораем на солнышке, наслаждаемся прекрасной природой и общением с друзьями», — написала певица под фото.

«Одно лицо! Надо же, как похожи!» — сказали в ответ подписчики.

К слову, в сети уже давно ходят слухи о том, что Стоцкая и Киркоров были близки, однако официального подтверждения тому нет. Информация представляет собой не более чем домыслы фанатов. Впрочем, сама Стоцкая уже однажды комментировала одну из подобных небылиц.

«Какая же это глупость, я эту дичь не читаю», — говорила она про слух о том, что Киркоров якобы заставил ее и Ани Лорак мыть полы в костюмах прислуги. Что касается профессиональных отношений, Стоцкая и Киркоров записывали пару дуэтов в 2003 и 2004 году. Селебрити отрицает всевозможные слухи о близких отношениях с ним.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что домработница Киркорова назвала Лорак и Стоцкую его потенциальными женами.

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