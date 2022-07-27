Сможет смыть всю Америку: генерал объяснил страх США из-за подлодки «Белгород»

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Торпеды «Посейдон», которыми оснащена субмарина, могут стереть с лица земли некоторые государства парой ударов. Ничего подобного нет ни в штатах, ни в другой стране.

В американских СМИ не утихают обсуждения насчет российской подлодки «Белгород», которая является носителем беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». И эта истерия небезосновательна, считает председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липов.

«Аналогов ей нет не только у нас на флоте, но и во всем мире. Особенность ее в том, что она оснащена торпедами с ядерной начинкой „Посейдон“ с неограниченным радиусом действия. Это лодка бесшумная, ее обнаружить практически невозможно. Она может до 10 месяцев лежать в автономном режиме где-нибудь на грунте. Торпеды могут пройти по заданному маршруту и достигнуть любой точки земного шара», — рассказал в интервью «МК» Липов.

По его словам, «Посейдон» — это, по сути, необитаемый подводный аппарат, который может двигаться со скоростью 200 километров в час. Работает он по следующему принципу: в результате взрыва под водой создается сначала огромная воронка, а потом поднимается волна-цунами высотой до 50 метров. Достаточно двух таких ударов, чтобы Англия ушла под воду, говорит генерал.

«Также достаточно двух ракет, чтобы смыло всю Японию. А используя весь комплект „Посейдона“, который находится на „Белгороде“, это, если не ошибаюсь, шесть торпед, можно добиться, чтобы смыло всю Америку со всеми ее окрестностями. Это страна на карте перестанет существовать. Вот почему они сейчас беспокоятся, кричат, что русские всех опередили», — добавил Сергей Липов.

Он отметил, что перехватить ядерную торпеду никто не способен — нет соответствующих сил противодействия. При этом подчеркнул, что «Посейдон» может быть применен только при условии ядерного нападения на Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США испугались начала новой холодной войны из-за подлодки «Белгород».