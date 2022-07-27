Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

ВСУ обстреляли ракетами HIMARS Антоновский мост, но не смогли его повредить

Алиса Старжевская 24
ВСУ обстреляли ракетами HIMARS Антоновский мост, но не смогли его повредить

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

Тема:
Специальная военная операция России

Украинские военные тщетно наносят удары уже не первый день.

Украинскими боевиками вновь был нанесен удар по Антоновскому мосту. Он идет через реку Днепр в Херсоне. После обстрела силами ВСУ из американской реактивной системой залпового огня HIMARS объект сильных повреждений не получил.

«Были ракетные удары. Утром сегодня смотрю — мост закрыт, не пускают. Сказали, что мост будут восстанавливать. Если что-то еще с дамбой случится, Херсон будет отрезан от всего. На левобережье (куда ведет мост) очень много сельхозпродукции, снабжается Херсон, это большая проблема для нас», — рассказал житель Херсона в беседе с URA.RU.

По его словам, у моста нет видимых повреждений. Его опоры и фонарные столбы также целы. Также как сообщают очевидцы, оружие, которым был нанесен удар точное, но малоэффективное, потому что пробоины небольшие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что постоянный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о том, что в районе Артемовска российскими бойцами уничтожена рота десятой горно-штурмовой бригады ВСУ.

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