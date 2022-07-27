ВСУ обстреляли ракетами HIMARS Антоновский мост, но не смогли его повредить

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Украинские военные тщетно наносят удары уже не первый день.

Украинскими боевиками вновь был нанесен удар по Антоновскому мосту. Он идет через реку Днепр в Херсоне. После обстрела силами ВСУ из американской реактивной системой залпового огня HIMARS объект сильных повреждений не получил.

«Были ракетные удары. Утром сегодня смотрю — мост закрыт, не пускают. Сказали, что мост будут восстанавливать. Если что-то еще с дамбой случится, Херсон будет отрезан от всего. На левобережье (куда ведет мост) очень много сельхозпродукции, снабжается Херсон, это большая проблема для нас», — рассказал житель Херсона в беседе с URA.RU.

По его словам, у моста нет видимых повреждений. Его опоры и фонарные столбы также целы. Также как сообщают очевидцы, оружие, которым был нанесен удар точное, но малоэффективное, потому что пробоины небольшие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что постоянный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о том, что в районе Артемовска российскими бойцами уничтожена рота десятой горно-штурмовой бригады ВСУ.