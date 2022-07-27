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Поселок был ликвидирован в середине XX века.

Ситуация, происходящая на Украине схожа с тем, что было совершено в годы Второй мировой войны в Европе. Такое заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ходе совместного с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок возложения венков к памятнику детям-жертвам войны в деревне Лидице, которая была сожжена нацистами.

По ходу его выступления в мемориальном комплексе политик заявил, что после начала специальной военной операции проводимой Россией по защите Донбасса в Европу вернулась война.

«Там происходят такие же зверства, какие происходили в Лидице», — говорит дипломат.

При этом, Липавский еще раз произнес распространяемые киевским режимом фейки относительно российских военнослужащих и об их действиях на территории Украины. Также ему импонирует жесткая точка своей немецкой коллеги по отношению к РФ.

Подобное сравнение с событиями прошлого века в Лидице и ситуацией на Украине является прямой русофобией и искажением исторических фактов, пишет EADaily.

К слову, уничтожение чешского поселка стала частью «гейдрихиады» — нацистского террора, проведенного в ответ за успешное покушение на исполняющего обязанности имперского протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха.

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