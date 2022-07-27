Более 100 ракет к системе HIMARS уничтожили ВКС России под Днепропетровском

Фото, видео: www.globallookpress.com / AFLO; Минобороны РФ

Удар пришелся по складу военных боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка.

В Днепропетровской области Вооруженные силы России нанесли удар по складу боеприпасов. В результате было уничтожено более 100 ракет к реактивной системе залпового огня HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«По уточненным данным, ударами ВКС России 24 июля по складу военных боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка в Днепропетровской области уничтожено более 100 ракет креативной системы залпового огня HIMARS производства США», — сказал он.

Глава ведомства уточнил, что также ударом были ликвидированы 120 боевиков, охранявших объект, иностранные наемники и технические специалисты.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Николаеве уничтожены до 200 украинских военных за сутки.