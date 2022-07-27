Минобороны: в районе Артемовска уничтожена рота горно-штурмовой бригады ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru; Минобороны РФ

Эксперты отмечают неспособность ВСУ к противостоянию российской авиации и артиллерии.

В районе Артемовска российскими бойцами уничтожена рота десятой горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил постоянный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, в районе Новомихайловки Донецкой народной республики в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ», — сказал генерал-лейтенант.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент Владимир Путин в своем обращении к нации отмечал геноцид мирного населения киевскими властями на протяжении восьми лет. Недружественные страны Запада и ЕС отреагировали на действия РФ при помощи ограничительных мер. В частности, было введено частичное эмбарго на российскую нефть и принято решение об отключении Сбербанка от международной системы SWIFT.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия справится с экономическими проблемами, которые ей строит Запад. Также глава государства отмечал, что политика по сдерживанию России, нанесет ущерб мировой экономике, ухудшив жизнь миллионов людей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Николаеве уничтожены до 200 украинских военных за сутки.