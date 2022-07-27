Репер Элджей погряз в долгах после развода с Настей Ивлеевой

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Теперь знаменитости могут запретить выезжать из страны и заморозить банковские счета.

Репер Элджей уже около года не может оплатить долг по налогам в размере одного миллиона 160 тысяч рублей. Совсем недавно эта цифра увеличилась на 210 тысяч — это сумма неоплаченных страховых взносов ИП Узенюк (настоящее имя музыканта — Алексей Узенюк). Итого долгов у него накопилось на один миллион 370 тысяч рублей. Об этом пишет KP.RU.

Неуплата долгов грозит знаменитости крупными неприятностями. Ему могут начислить пени за каждый день просрочки, запретить выезжать из страны, заморозить банковские счета и даже арестовать имущество.

В прошлом году репер развелся с блогером Анастасией Ивлеевой. И, вероятно, расставание для него закончилось хуже, чем для его знаменитой экс-супруги. Например, Ивлеевой остался их общий дом в Московской области за 50 миллионов рублей, а также значительная часть роскошного автопарка из люксовых иномарок.

К слову, репер давно не появляется в музыкальных чартах. Однако устроил вместе со своей бывшей возлюбленной рум-тур по его новой квартире, где есть домашний кинотеатр, гейм-рум и вместительная гардеробная.

Как ранее писал 5-tv.ru, жених певицы Манижи, режиссер Ладо Кватания, поделился радостной новостью: он снял новый клип для американской звезды Карди Би Hot Shit, в котором приняли участие Канье Уэст и Лил Дарк. репер Элджей попытался омрачить хорошее настроение Кватании, который обвинил его в плагиате.