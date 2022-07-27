СК показал кадры допроса зарезавшего девушку экс-бойфренда в Новосибирске

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Молодой человек в 27 лет судим по статьям «Угроза убийством» и «Умышленное причинение вреда здоровью»

Региональным управлением Следственного комитета России опубликованы кадры допроса подозреваемого в убийстве девушки под Новосибирском.

«Задержан за убийство своей девушки», — говорит молодой человек на видеозаписи.

Также он признался, что бил свою жертву ножом. По данным следствия, у пары произошел конфликт, во время которого мужчина нанес несколько ножевых ранений. В результате жительница Новосибирска скончалась, а нападавший скрылся с места преступления.

По словам общих знакомых, задержанный употреблял наркотики. Во время одного из таких приемов он позвонил своим друзьям, сказав, что очень плохо себя чувствует. После того, как ему вызвали скорую, с медиками была достигнута договоренность о неразглашении данных.

Кроме того, экс-бойфренд был очень ревнивым по поводу и без такового. Известно, что он избивал девушку, семья и знакомые которой были в курсе его судимости по статье «Угроза убийством» и «Умышленное причинение вреда здоровью».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что предполагаемый убийца девушки в Новосибирске избивал свою возлюбленную.