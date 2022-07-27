Затусовалась с ним на пару дней: мог ли у Пьера Нарцисса быть внебрачный сын

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Артист очень любил женское общество и был в нем душой компании. Мог ли родиться ребенок от случайных отношений «шоколадного зайца»?

Бывшая супруга Пьера Нарцисса поделилась мнением насчет внебрачного ребенка певца, о существовании которого стало известно накануне. Валерия Калачева не уверена в том, что восьмилетний мальчик может быть кровным наследником «шоколадного зайца». Ведь мать ребенка, некая Ирен, дала о себе знать только после смерти артиста, а это — повод усомниться в правдивости сделанного ей заявления.

Более того, по словам Валерии, ничего не говорит о том, что с этой женщиной Нарцисса что-то могло связывать. Недавно она убиралась в квартире покойного и не нашла там ни одной «улики».

«Если был с Пьером кто-то был бы днями и ночами напролет, наверно, что-то должно было остаться, хотя бы косметика, волосы, трусы, тапочки… Я не знаю, но ничего нет. Если она, к примеру, затусовалась с ним на пару дней, это же не значит, что Пьер женился бы на ней!» — цитирует ее StarHit.ru.

В том, что история с внезапно появившимся наследником очень сомнительна, уверен и продюсер Сергей Дворцов. Даже несмотря на то, что Пьер любил женщин и был среди них душой компании. Шоумен уверен, что сейчас, после его смерти, найдется много желающих извлечь из всего этого выгоду.

«Найдутся любовницы, жены. Возможно, кто-то у Пьера действительно был, но… Вокруг него всегда было много красивых женщин. Как-то мы снимали клип, Нарцисс сказал мне, чтобы я пригласил как можно больше девчонок, мол, устроим кастинг. Сейчас можно говорить все, что угодно. Новость о внебрачном ребенке Пьера наверняка миф, я так считаю. Пока ничего не доказано!» — подчеркнул в беседе с изданием Дворцов.

О том, что у Пьера Нарцисса есть внебрачный восьмилетний сын накануне заявила женщина по имени Ирен. Она утверждает, что у нее были отношения с певцом, от которых родился мальчик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал странные подробности похорон Пьера Нарцисса — его родственники, в частности, внезапно подменили гроб.