Дочь Серова навестила звездного папу после переезда: «Хотим развеять сомнения!»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Лызлова; Instagram* / mishel_serova

Внезапный и скорый переезд Мишель по просьбе Серова не на шутку взволновал поклонников. Сразу поползли слухи о грандиозном скандале в семье.

Дочь Александра Серова Мишель, переехавшая в начале июля от звездного отца, прокомментировала возникшие слухи о ссоре с родителем. Ранее девушка уверяла — в ее смене места жительства нет ничего серьезного. Но в объяснения не все поверили. Мишель решила навестить папу и записала видео, которое опубликовала в социальной сети.

В кадре она вместе с Серовым довольные и улыбающиеся. Мишель нежно держала под руку папу.

«Мы просто хотели развеять сомнения, что мы не общаемся, что мы в ссоре и кто-то кого-то выгонял. Все нормально, полный мир, дружба и все хорошо. Так что всем хорошего дня и хорошего настроения», — заявила Мишель на камеру.

Так что повода у поклонников переживать за взаимоотношения в семье Серова вовсе не стоит. Тем более Мишель уже давно живет отдельно от отца вместе с мужем и строит свою жизнь. Однако полтора года назад Серов попросил дочку переехать поближе к нему. Молодые заселились в коттедж, расположенный рядом с домом певца, на одном участке. Всем было хорошо — часто виделись, при этом не надоедали друг другу. Но артисту вдруг захотелось одиночества. Мишель с пониманием отнеслась к желанию папы.

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