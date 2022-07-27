«Не женщина, если не от кого родить»: Пускепалис осудил не желающих иметь детей

Пускепалис: Если не любит никого и не от кого родить, значит не женщина

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia

Актер настаивает — женщина может получать образование, работать, иметь увлечения. Но все это должно концентрироваться вокруг самой важной миссии — подарить миру нового человека!

Актер Сергей Пускепалис резко высказался в адрес тех женщин, которые не хотят иметь детей и осознанно отказываются от наследников. По словам знаменитости, набирающая популярность идеология чайлдфри (субкультура, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей — Прим.ред.) — это путь в никуда. Представительницы прекрасного пола обязаны хотя бы одного ребенка, но родить. В противном случае назвать их женщинами Пускапалис не сможет.

«Ну, а для чего, в принципе, женщина-то? Первая обязанность женщины родить — все. Если не любит никого и не от кого родить, значит не женщина. Если ее не любят, тоже не женщина, надо так сделать, чтобы ее полюбили. Говорят, женщина, родившая сразу в раю. Все остальное: образование, учеба — ради Бога, но только если это включено в главную ее задачу — родить. Она так устроена», — заявил актер в интервью журналисту Диане Кади в ее программе на YouTube.

Пускепалис уверен — спутника жизни, от которого впоследствии женщина родит, необходимо искать, в первую очередь, сердцем. Именно чувства и эмоции к человеку заставляют находиться рядом. И необязательно между людьми должна быть страсть. Главное взаимоуважение и доброжелательное отношение.

К слову, сам актер не сразу смог найти ту самую. Впервые он женился в студенческие годы на Эльвире Данилиной. Лишь во втором браке он обрел счастье. Избранницей стала гидрогеолог Елена. Вместе они уже более 30 лет. Воспитали сына Глеба.

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