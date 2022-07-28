Кардиолог рассказал о признаках «немого инфаркта»

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При ухудшении физического состояния необходимо немедленно обратиться к врачу.

Как быстро определить симптомы, указывающие на «немой инфаркт», и как реагировать в такой ситуации, рассказал доктор медицинских наук, кардиолог Заур Шугушев.

По словам врача, по большей части при инфаркте возникает сильная боль в груди. В таком случае человек понимает, что ему нужна срочная помощь. Но бывает и «немой инфаркт», который может убить практически без предупреждения.

«Это когда происходит инфаркт, то есть некроз тканей сердца, а человек себя чувствует почти нормально, боли нет. Состояние у него критическое и умереть он может в любой момент, но самочувствие вполне удовлетворительное. Чаще всего „немой инфаркт“ встречается у пациентов с сахарным диабетом второго типа», — рассказал Шугушев.

Самый распространенный симптом при «немом инфаркте» — страх смерти. Люди начинают внезапно бояться, что могут умереть.

«Это возникает из-за того, что во время гибели клеток миокарда происходит выброс определенных веществ, которые на нервную систему действуют именно таким образом, что вызывают чувство страха смерти», — цитирует слова специалиста радио Sputnik.

Также кардиолог рассказал и про другие симптомы «немого инфаркта». Одним из них является резкая необъяснимая слабость. Еще может выступить холодный липкий пот. Следующий признак — дискомфорт в нетипичных местах — вроде челюсти, левой руки, в животе или около шеи.

Если вы чувствуете необычное состояние, которое вас беспокоит, немедленно обращайтесь к врачу, призвал кардиолог.

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