Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Не поддерживаешь — плохо, ничего не говоришь тоже плохо. Ряд украинцев готовы любить своих кумиров только в одном случае, если те на их стороне.

Специальная военная операции России по защите Донбасса расколола шоу-бизнес на несколько лагерей. Одни резко высказались в адрес РФ и в спешке бежали из страны, другие же поддержали действия российских властей. Однако не все знаменитости решили вступать в политические дискуссии. В числе таких оказалась и украинская звезда Яна Соломко, которая все чаще выступает в России под псевдонимом Soyana. За что в последние месяцы и слышит в свой адрес слова о предательстве родины.

«Какое дно!»;

«Ужас!»;

«Вторая Лорак, разочарованы!» — цитирует StarHit гнев соотечественников Соломко.

Соотечественники возмущены позицией Соломко, которая, по их мнению, поступила подло, не поддержав власти родной Украины, как и Ани Лорак. В марте именную плиту певицы демонтировали в украинском городе Черновцы. Такое решение приняли местные власти, объяснив — знаменитость уже давно живет в России и поет для другой публики. Ее коллега Анастасия Приходько и вовсе призвала лишить гражданства Украины Лорак вместе со Светланой Лободой, обвинив их в «измене родине». Но, несмотря на обрушившийся негатив и травлю, Лорак и Соломко продолжает хранить молчание относительно политической ситуации и занимаются творчеством.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что от Ани Лорак отреклась близкая подруга.