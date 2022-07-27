Близкая подруга Эдиты Пьехи умерла накануне юбилея певицы

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Народная артистка СССР познакомилась со своей будущей помощницей более 30 лет назад. Та тогда работала директором в детском доме.

Накануне 85-летия народной артистки СССР Эдиты Пьеха умерла ее помощница, которая долгие годы жила в доме певицы. Нину Чувашову Пьеха считала полноправным членом семьи. О смерти помощницы рассказала дочь певицы Илона Броневицкая.

«Нина Вячеславовна, к сожалению, скончалась. Это как раз произошло после того, как ее положили в больницу. Умерла от старости, к тому же она болела. Сейчас мама живет одна, новой помощницы у нее нет. Мама не хочет с кем-то встречаться или проводить публичных мероприятий. Поэтому мы узким кругом семьи приедем к ней на день рождения. Где будем отмечать, дома или на даче, мама пока не решила», — передает слова дочери KP.RU.

К слову, с Ниной Чувашовой певица познакомилась 30 лет назад. В тот момент певица взяла шефство над детским домом № 53, где ее будущая подруга работала директором. На почве любви к сиротам женщины тесно сдружились. И Нина Чувашова переехала в дом к артистке, где стала помогать ей по хозяйству.

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